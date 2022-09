Česko by podle prezidenta mělo přijímat Rusy prchající před mobilizací

Česká republika by měla přijímat Rusy prchající před mobilizací. V televizi Prima to řekl prezident Miloš Zeman. Člověk, který prchá z Ruska, není bezpečnostní riziko, uvedl. Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) ve čtvrtek uvedl, že Rusové, kteří ze země utíkají kvůli tomu, že se chtějí vyhnout mobilizaci, nesplňují v ČR podmínky pro udělení humanitárního víza. Ruský prezident Vladimir Putin ve středu vyhlásil částečnou mobilizaci. Zeman nyní řekl, že s Lipavským nesouhlasí. "Myslím, že těmto lidem, podobně jako ukrajinským uprchlíkům, bychom víza dávat měli," konstatoval. "Člověk, který prchá z Ruska, není bezpečnostní riziko," dodal. Podle čtvrtečního vyjádření mluvčí Evropské komise je rozhodnutí, zda vpustit na své území lidi přicházející z Ruska, na členských státech Evropské unie. Unijní státy by podle ní měly vždy zaručit vstup lidem žádajícím v EU o azyl a jejich žádosti pak individuálně posoudit. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) bude Česko k případným dezertérům přistupovat jako ke všem žadatelům o azyl.