Česko podle Rakušana dohodu o předávání běženců dodržuje, Bratislava tvrdí opak

Česká republika dodržuje při předávání běženců na Slovensko podmínky readmisní dohody. ČTK to sdělil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v reakci na slova svého slovenského protějšku Romana Mikulce. Ten v Bratislavě uvedl, že Česko podmínky dohody nedodržuje a vyzval k nápravě.

Rakušan podle svého vyjádření chápe, že znovuzavedení kontrol na slovensko-české hranici je opatřením, které je pro všechny strany nepříjemné a náročné. "My jsme byli od počátku připraveni k jednání se slovenskou stranou, dodržování platné readmisní dohody bylo vždy naším požadavkem a přáním. Proto jsme samozřejmě i nyní připraveni k vyjasnění všech záležitostí, které tato smlouva obsahuje. Nicméně na důsledném postupu při uplatňování readmisí trváme," uvedl.

Podle informací ČTK se Bratislavě nezamlouvá to, že Česko pouze oznamuje Slovensku, že mu vrací migranty, které pak také vysadí na hranici, aniž vyčká na reakci slovenských úřadů. Do Prahy poslal Mikulec oficiální dopis, ve kterém upozornil na dodržování podmínek dohody, které zahrnují přesně dohodnutá místa a časy. Podle Mikulce se stává, že se v příhraničí s Českem pohybují skupiny migrantů, protože slovenské úřady neměly dostatek času na to, aby je mohly převzít. Slovenská policie už dříve uvedla, že běžence, kteří se dostanou na Slovensko z Maďarska, Budapešť až na výjimky od Bratislavy nepřebírá.