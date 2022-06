Česko podporuje švédský vstup do NATO, řekl Lipavský ve Stockholmu

Česká republika plně podporuje zájem Švédska a Finska vstoupit do Severoatlantické aliance. Ve Stockholmu to řekl český ministr zahraničí Jan Lipavský své švédské kolegyni Ann Lindeové. Hovořili také o rekonstrukci ruskou agresí ničené Ukrajiny i zájmu některých balkánských a východoevropských zemí o vstup do unie. Mezi tématy rozhovoru nechyběly plány nadcházejícího českého předsednictví v Radě EU, Stockholm totiž na přelomu roku vedení unie od Prahy převezme.

Členství dvou skandinávských zemí v NATO by podle Lipavského bylo velkým přínosem. "Zabezpečíme tím prostor Baltského moře. Švédsko a Finsko jsou velice vyspělé země, mají moderní armády, jsou prakticky (na vstup) připraveny," uvedl šéf české diplomacie. V debatě s Lindeovou a ministrem pro záležitosti Evropské unie Hansem Dahlgrenem se Lipavský nevyhnul otázce odmítavého tureckého postoje. Turecko po Finsku a Švédsku chce, aby přestaly podporovat teroristické organizace, čímž Ankara myslí některé kurdské skupiny. Například Stranu kurdských pracujících (PKK) či příznivce duchovního Fethullaha Gülena, které turecké úřady považují za strůjce neúspěšného pokusu o státní převrat z roku 2016.