Česko podporuje vstup Moldavska do EU, země očekává odpověď EK v červnu

Česká republika podporuje moldavské snahy o vstup do Evropské unie. Půjde o jednu z priorit českého předsednictví v Radě EU, které nastane v druhé polovině letošního roku. Na tiskové konferenci po jednání s moldavským ministrem zahraničí Nicolaem Popeskem to řekl šéf české diplomacie Jan Lipavský (Piráti). Moldavsko očekává odpověď Evropské komise na svoji žádost o vstup do EU zhruba v první polovině června, řekl na dotaz ČTK Popescu.

Ministři odsoudili ruskou agresi proti Ukrajině. "Moldavsko je jediný nečlenský stát EU na západních hranicích Ukrajiny a je zasaženo bezprecedentním přílivem uprchlíků," řekl Lipavský. Popescu hovořil také o problematice Podněstří, což je převážně ruskojazyčný pás území na levém břehu řeky Dněstr se zhruba půl milionem obyvatel.

Český ministr zahraničí též zmínil, že Moldavsko od Česka dosud obdrželo humanitární a rozvojovou pomoc ve výši 90 milionů korun, dalších deset milionů Česko poskytlo tamní nevládní organizaci na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.