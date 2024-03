Česko, Polsko a pobaltské státy žádají omezení dovozu obilí z Ruska do EU

Česká republika, Polsko a tři pobaltské státy vyzývají Evropskou komisi, aby zavedla omezení dovozu obilí z Ruska a Běloruska do Evropské unie. Vyplývá to z dopisu, který podepsali ministři zemědělství všech pěti zemí a který má ČTK k dispozici. Země uvádějí, že Rusko ze zisků z vývozu obilí financuje pokračující válku na Ukrajině. "Tímto dopisem se snažíme řešit společný a naléhavý problém, který nás všechny spojuje - dovoz obilí z Ruska do EU," vyplývá z dopisu, který je adresován eurokomisařům Valdisi Dombrovskisi a Januszi Wojciechowskému. "Zatímco Ruská federace nadále vede brutální, nezákonnou a neopodstatněnou útočnou válku proti Ukrajině, její obilí nadále vstupuje na trh Evropské unie. Například v roce 2023 EU dovezla 1,53 milionu tun ruského obilí za 437,5 milionu eur," stojí dále v dopise, který podepsali ministři zemědělství Estonska, Litvy, Lotyšska, Polska a za Českou republiku ministr Marek Výborný. "V souladu s tím, co říkám dlouhodobě, jsem podepsal spolu se svými kolegy jednoznačnou výzvu směrem k Evropské komisi. Nevidím jediný důvod, proč bychom tímto způsobem měli podporovat agresora, který páchá válečné zločiny na Ukrajině, útočí vůči civilistům a je ohrožením celého civilizovaného světa. Za mě jednoznačně už ani jediné zrno (z Ruska a Běloruska) na trhu v Evropě,“ řekl ČTK Výborný z KDZ-ČSL.

Zemědělství a podpora unijních farmářů je i jedním z témat dvoudenního summitu EU v Bruselu. Česká republika by na něm chtěla hovořit právě o zákazu dovozu ruských, ale i běloruských zemědělských produktů do Evropské unie.