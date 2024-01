Česko posílá do Francie na pomoc se záplavami hasiče i techniku

Čeští hasiči posílají na pomoc Francii se záplavami dvě velkokapacitní čerpadla, obojživelný vůz Argo a záchranný člun. Francie o pomoc požádala na unijní úrovni, důvodem jsou povodně na severu země. Její žádost vyslyšelo Česko a osmnáctičlenný tým hasičů vyrazí na cestu dnes v poledne z Hlučína. Do francouzského města Saint-Omer poveze 15 kusů techniky a podle předpokladu by tam měli zůstat dva týdny. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí hasičů Jiří Fröhlich. Podle něj část techniky, kteří hasiči povezou do Francie, patří Správě státních hmotných rezerv. Mobilní čerpací stanice Česko naposledy vyslalo na pomoc do zahraničí před deseti lety, v červnu 2014 pomáhaly s rozsáhlými povodněmi v Srbsku a Bosně a Hercegovině.