Česko pošle na pomoc Polsku kvůli migrační krizi ženijní specialisty

Česko pošle na pomoc Polsku kvůli migrační krizi na hranicích s Běloruskem především ženijní specialisty. ČTK to potvrdilo ministerstvo obrany, bližší informace před projednáním na vládě nechtělo komentovat. Vláda v demisi návrh projedná dnes odpoledne, poté musí mandát schválit poslanci i senátoři. Do Polska by podle něj mohlo zamířit až 150 vojáků na 180 dnů. Deník N upozornil na to, že součástí jednotky budou i průzkumníci. Náklady na misi byly odhadnuty na 86 milionů korun.

Polsko čelí migračnímu tlaku na hranicích s Běloruskem od jara, krize se ale vystupňovala na podzim. Česká jednotka by měla mít v Polsku za úkol podporovat polské síly, monitorovat hranici a zajistit ženijní práce na hranici. Vojáci by tak mohli stavět nebo opravovat hraniční bariéry nebo budovat komunikace. "Čeští vojáci nebudou plnit úkoly bezprostředně související se zadržováním migrantů a další manipulací s nimi," uvádí dokument.