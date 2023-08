Česko pošle Řecku na pomoc s likvidací požárů vrtulník, techniku a 70 hasičů

Česko pošle Řecku na pomoc s likvidací požárů 70 hasičů, vrtulník Black Hawk s modulem pro letecké hašení a modul pro pozemní hašení. Na síti X, dříve twitteru, to dnes oznámil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Lidé i technika podle něj vyrazí na cestu co nejdříve. Také pražská Zdravotnická záchranná služba následně oznámila, že vyšle do Řecka své pracovníky i techniku. Řecko dál bojuje s rozsáhlými lesními požáry, práci tamních hasičů komplikuje silný vítr, který často mění směr.

"Nasazení odřadu předpokládáme na sedm dní," uvedli hasiči. Součástí týmu je podle nich tým pražských zdravotníků, kteří by měli hasičům zajišťovat podporu. Pojede i vozidlo Fénix, což je speciální kamion záchranné služby určený pro situace s větším počtem zraněných, ale může sloužit i třeba jako dočasné útočiště evakuovaných. Pojme až 12 ležících lidí na sklopných lůžkách.