Česko předobjednalo vakcíny proti koronaviru pro 700 tisíc dětí

Česko předobjednalo vakcínu proti koronaviru pro 700 tisíc dětí ve věku od 5 do 11 let. Českému rozhlasu to potvrdilo ministerstvo zdravotnictví. Z očkovací látky od firem Pfizer a BioNTech se má dětem podávat jen třetinová dávka. Vakcína zatím není schválená, výrobce už ale zveřejnil první částečné výsledky klinických studí. Ty podle Daniela Dražana z České vakcinologické společnosti ukazují na to, že vakcína i u takto malých dětí funguje a je bezpečná. Plnohodnotná data z testů, do kterých se zapojilo 2300 dětí, výrobce předá lékovým regulátorům. Pokud vakcína dostane všechna povolení, mohlo by se s ní podle Dražana v Česku začít očkovat do konce roku.