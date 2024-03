Česko prezentuje na berlínském kulinárním festivalu moravská vína

Česká expozice na kulinářském festivalu eat! Berlin se letos soustředí na jihomoravská vína. "Loni byla česká premiéra na festivalu eat! Berlin, přivezli jsme národní tým českých kuchařů a prezentovali jsme asi to nejznámější, co Česko v rámci gastronomie nabízí, tedy české pivo," řekla v rozhovoru s ČTK šéfka německé pobočky agentury CzechTourism Markéta Chaloupková. Poznamenala, že akce byla natolik úspěšná, že se na ni Česko rozhodlo navázat. "A přivézt do Berlína ještě něco překvapivějšího, a to je víno," uvedla.

"Říkáme, že víno je vlastně možná jedno z největších tajemství České republiky, protože ta asociace s pivem je natolik silná, že víno přebíjí," vysvětlila Chaloupková.

O víno se na festivalu postaral spolek Mladí vinaři, který tvoří 12 výrobců vína mladších 40 let. "Vzali jsme s sebou od každého našeho člena minimálně jedno víno. Od dvanácti různých vinařů máme průřez osmnácti vín a se započítáním vzorků k večeři 22 vín, a to od naturálních přes jemně perlivá, šumivá, sekty po těžší červená, aby to trochu reprezentovalo jižní Moravu a to, co se tam dá najít," řekl ČTK Vojtěch Válka z Mladých vinařů.