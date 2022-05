Česko by při předsednictví v EU chtělo uspořádat summit s účastí Zelenského

Česko by při předsednictví v Radě Evropské unie chtělo uspořádat summit, kterého by se zúčastnil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V rozhovoru to ČTK řekl ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN). Zároveň poznamenal, že od původního záměru uspořádat více akcí v regionech mimo Prahu vláda spíše upouští. Vedou ji k tomu válka na Ukrajině a hluboké ekonomické problémy. Česká republika bude EU předsedat v druhé polovině roku.

Česká republika je pro co nejrychlejší cestu Ukrajiny ke statusu kandidátské země do Evropské unie. Zároveň ale proces přibližování má splňovat standardní kritéria a pro plné členství je nevyhnutelné, aby země splnila všechny podmínky, řekl ministr Bek (STAN). Proces podle něj potom může trvat řadu let, hodně ale závisí na výkonu uchazečské země. Kyjev požádal o členství v EU krátce poté, co 24. února na Ukrajinu zaútočila ruská vojska. Tento týden vyplnil druhou část žádosti.

Česká republika dostane prostřednictvím Národního plánu obnovy (NPO) dalších zhruba 14 miliard korun. Využít by se mohly i v souvislosti s uprchlickou vlnou v důsledku rusko-ukrajinského konfliktu. Česko původně mělo možnost získat 179 miliard korun. O možné finanční pomoci EU zemím nejvíce zasaženým uprchlickou krizí po ruské agresi na Ukrajině se vedou debaty. Pořád je podle Beka nejisté, jak velké budou náklady jednotlivých zemí. "Samozřejmě bude záviset na délce trvání konfliktu a na míře úspěšnosti Ukrajiny při obraně východní hranice," poznamenal.