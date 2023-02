Česko přispěje vídeňské Škole Komenského devíti miliony v příštích třech letech

Česká republika opět v následujících třech letech přispěje devíti miliony korun na provoz vídeňské Školy Komenského. Schválila to vláda na návrh ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti). Škola je podle úřadu společným kulturním dědictvím Čechů a Slováků ve Vídni. Školský spolek Komenský, který vídeňskou školu provozuje, podporuje Česko dlouhodobě. Od vzniku samostatného Československa do 80. let minulého století byla podpora systémová, od 90. let vláda nepravidelně posílala spolku finanční dary. Naposledy v roce 2020 kabinet schválil pro následující roky též devět milionů korun. Školský spolek Komenský funguje od roku 1872. V současnosti provozuje mateřskou, základní a střední školu, které poskytují vzdělání v němčině, češtině a slovenštině. Školy mají v současné době téměř 550 žáků. "Za roky své existence škola vychovala desetitisíce mladých lidí vzdělaných v duchu jednotného chápání středoevropské kultury, politiky a porozumění. Pokud má smysl do něčeho investovat, a to v jakkoliv náročné době, je to vzdělání. Proto považuji za správné, že jsme dnes rozhodli o pokračování naší podpory," uvedl Lipavský. Na rozpočtu školy se podílí rakouská a česká strana, aktuálně se obnovila také jednání se Slovenskem o možném navýšení jeho podpory.