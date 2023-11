Česko prodlouží kontroly na hranicích se Slovenskem do 3. ledna

Kontroly na hranicích se Slovenskem budou pokračovat nejméně do 3. ledna. Na návrh ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) to schválila vláda. Ministr zdůraznil, že krok reaguje na "migrační domino" ve střední Evropě, Česko se vzhledem k rozhodnutím okolních států nemůže zachovat jinak.

Česko spustilo v koordinaci s Polskem kontroly na hranicích se Slovenskem 4. října, původně na deset dní. Po opětovném prodloužení se opatření protáhne na zhruba čtvrt roku. Jako předsedající země Visegrádské skupiny (V4 - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko) iniciovalo Česko schůzku těchto zemí, na které by se mělo jednat o tom, kdy by mohly kontroly skončit. Od spuštění kontrol do pondělí podle Rakušana policisté zkontrolovali 398.962 osob. "Při nelegální migraci policie odhalila 1167 osob, zároveň bylo zadrženo 56 osob v souvislosti s trestným činem převaděčství," doplnil ministr vnitra.