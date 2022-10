Česko prodlouží kontroly na hranicích se Slovenskem o dalších 20 dní

Česká republika prodlouží kontroly na státní hranici se Slovenskem o dalších 20 dní. Původně platily do 8. října, nově tomu tak bude do 28. října včetně. Schválila to dnes vláda, oznámil na tiskové konferenci vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Opatření přineslo podle Rakušana jasné výsledky, trend ukazuje, že příliv migrantů klesá, uvedl. Zmínil hlavně počty zadržených převaděčů.

Podle dosavadních údajů policisté od počátku kontrol prověřili přes 145.000 lidí, odhalili zhruba 1450 migrantů a zajistili 39 převaděčů. Na Slovensko vrátili zhruba 450 migrantů a podmínky pro vstup do ČR podle nich nesplnilo přes 500 lidí.