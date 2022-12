Česko prodlouží kontroly na hranicích se Slovenskem o dva týdny

Kontroly na hranicích se Slovenskem budou pokračovat do 27. prosince. Prodloužení o další dva týdny schválila vláda. Po jednání kabinetu o tom informoval vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL. Zvýšené hlídky u slovenských hranic zavedla vláda koncem září kvůli nelegálním migrantům. Bez prodloužení by skončily 12. prosince. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), který během zasedání kabinetu musel odletět na jednání do Bruselu, chtěl žádat o prodloužení kontrol o 30 dnů. Jurečka uvedl, že není vyloučeno - pokud migrační tlak zesílí, že vláda může opatření za dva týdny opět prodloužit. Česko v závěru září zavedlo kontroly kvůli migrantům přicházejícím do EU takzvanou západobalkánskou cestou a jejich trvání na hranicích se Slovenskem opakovaně prodlužovalo. Po nejnovějším rozhodnutí české vlády by měly skončit k 27. prosinci.

Slovenské ministerstvo vnitra uvítalo, že Česká republika prodlouží kontroly na hranicích pouze o 14 a nikoliv o 30 dnů, jak chtěl žádat ministr vnitra. Slovensko je podobně jako Česko tranzitní zemí pro migranty, kteří vstupují do EU přes srbsko-maďarskou hranici a pak chtějí pokračovat do západní Evropy. Představitelé Česka a Slovenska se dříve opakovaně přeli o to, zda české kontroly porušují schengenský kodex a zda Česko při vracení migrantů na Slovensko dodržuje takzvanou readmisní dohodu. Kritiku Bratislavy Praha odmítla. Slovensko prosazuje posílení kontroly vnější hranice schengenského prostoru volného pohybu osob místo zavádění hraničních kontrol uvnitř tohoto bloku.

O kontrolách jednal v úterý se svým slovenským protějškem ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Novinářům řekl, že jde o vysoce citlivou záležitost a je třeba hledat celoevropské řešení, protože migrace je na vzestupu.