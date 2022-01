Češko se bude soudit s Bruselem kvůli pokutě za zemědělské dotace, odmítá zaplatit miliardovou pokutu

Vláda schválila žalobu k unijnímu soudu kvůli miliardové pokutě za chyby v zemědělských dotacích. Serveru iRozhlas.cz to potvrdilo tiskové oddělení ministerstva zemedělství. Evropská komise vyměřila Česku finanční postih za to, že nedostatečně kontroluje, jestli peníze z Bruselu dostávají skutečně zemědělci. Původně 7,5miliardovou sankci se podařilo snížit přibližně na jednu miliardu korun. Ani tuto částku ale nechce Česko platit. Podle resortu zemědělství požaduje Komise něco, co není napsané v zákonech.