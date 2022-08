Česko se chce na Expo 2025 prezentovat v oblastech robotiky, IT či PC her

Česko se chce na světové výstavě Expo 2025 v Ósace prezentovat v oblastech robotiky, umělé inteligence, informačních technologií, ale také například v sektoru počítačových her. Zároveň bude stavět i na kulturní prezentaci, neboť v Japonsku má Česká republika silné jméno skrze vážnou hudbu. Novinářům to řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Účast na výstavě podle něj také podpoří cestovní ruch, návštěva českého pavilonu může inspirovat i k cestě do České republiky. Obecně se na Expo 2025 budou prezentovat firmy, ale také akademické instituce či různé start-upy. Manažer Ondřej Soška, který se středečním rozhodnutím vlády stane generálním komisařem ČR na výstavě a zároveň zpracoval koncept české účasti, uvedl, že pavilon by měl zkombinovat kulturu, umění, vědu i byznys. Společným jmenovatelem koncepce je podle něj talent a kreativita pro život.