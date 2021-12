Česko by se mělo vyvázat z evropské Zelené dohody, řekl Zeman

Česko by se podle prezidenta Miloše Zemana mělo vyvázat ze Zelené dohody pro Evropu (Green Deal). Zeman ji ve svém vánočním poselství zařadil mezi trojici nebezpečí, kvůli kterým letošek nebyl dobrým rokem. Dohoda je podle něj výsledkem toho, že se z ekologie stalo náboženství. Považuje ji za hlavní příčinu růstu cen energií v Česku.

Zeman uvedl, že prudký nárůst cen elektrické energie či zemního plynu bude pokračovat. "Máme-li tento nárůst alespoň zmírnit, musíme se vyvázat z tzv. Zeleného údělu pro Evropu, který je podle mého názoru hlavní příčinou nárůstu cen energií," řekl. Odstavování funkčních elektráren podle něj snižuje nabídku energií. "A při konstantní, nebo dokonce rostoucí poptávce, je přirozeným důsledkem růst její ceny," dodal. Naštěstí je však energetická politika v pravomoci národních vlád a parlamentů, míní prezident.

Zelená dohoda podle Zemana přikazuje přestat v roce 2030 topit zemním plynem a v roce 2035 nejezdit v automobilech se spalovacími motory. "Toto vše by podlomilo naši energetiku tím, že by vedlo k energetické chudobě," uvedl. Hrozil by podle něj pokles životní úrovně i výkonu ekonomiky.

Prezident Miloš Zeman ocenil činnost bývalé vlády premiéra Andreje Babiše (ANO), která podle něj udělala mnoho dobrého. Nový kabinet Petra Fialy (ODS) by měl podle Zemana dostat 100 dní hájení. Řešit musí podle názoru hlavy státu především epidemii covidu-19, energetiku a státní rozpočet. Opětovně zmínil svůj návrh, že státnímu rozpočtu by pomohlo zrušení daňových výjimek.

Prezident Miloš Zeman se vyslovil pro povinné očkování proti covidu-19. Považuje ho za nejjednodušší cestu, jak potlačit koronavirovou pandemii. Očkování proti covidu-19 má být podle vyhlášky schválené bývalou vládou ANO a ČSSD povinné od března pro lidi nad 60 let a vybrané profese. Nový kabinet Petra Fialy (ODS) plánuje z předpisu vyřadit povinné očkování pro lidi nad 60 let.