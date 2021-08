Česko si připomíná 53 let od okupace vojsky Varšavské smlouvy

Česko i Slovensko si dnes připomínají 53 let od okupace Československa vojsky států Varšavské smlouvy. Ta zemi obsadila v noci z 20. na 21. srpna 1968, a to bez vědomí a souhlasu československých politiků. Ti byli následně uneseni do Moskvy, kde 26. srpna pod tlakem podepsali Moskevský protokol, tím přijali podmínky nastavené sovětskou stranou. Sovětští vojáci zemi opustili až po víc než dvaceti letech, a to v červnu 1991. Celkem si okupace vyžádala přes 400 obětí. Události z roku 1968 připomene pietní akt u budovy Českého rozhlasu v Praze i další akce na různých místech České republiky. Kladení věnců na Vinohradské třídě se zúčastní čelní představitelé státu, zástupci Českého rozhlasu a pamětníci srpnových událostí.