Česko směřuje k rozpočtovému provizoriu, poslanci nejspíš nestihnou do konce roku rozpočet schválit

Poslanci nejspíš nestihnou do konce roku schválit rozpočet, Česko tak od ledna asi čeká hospodaření v provizoriu. Sněmovní výbor totiž schválil odložení projednávání rozpočtu až do jmenování nové vlády, které by mohlo být nejdřív v polovině prosince. Proti tomu byli poslanci ANO zastoupení ve výboru. Ministryně financí v demisi Alena Schillerová z hnutí ANO to označila za špatný krok.

Budoucí vládní koalice navržený rozpočet kritizuje. Nelíbí se jí hlavně vysoký schodek. Designovaný premiér Petr Fiala uvedl již v říjnu, že vznikající koaliční vláda chce sestavit rozpočet se schodkem do 300 miliard korun, návrh odcházející vlády počítá se schodkem 377 miliard.