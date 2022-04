Česko udělilo lidem z Ukrajiny přes 250.000 víz

Počet víz, které Česko udělilo lidem prchajícím před válkou na Ukrajině překročil 250.000. Počet víz za účelem dočasné ochrany ale postupně klesá. Podle OSN z Ukrajiny od vpádu ruských vojsk uprchly více než čtyři miliony lidí, z toho přes dva miliony do Polska.

Od počátku války se na cizinecké policii se nahlásilo 139.166 lidí. Na policii se musí lidé ohlásit do 30 dní po příjezdu do Česka, děti do 15 let se nahlašovat nemusí. Mezi uprchlíky je jich více než třetina.

Stát nově vyčlenil 300 milionů korun na dotace obcím a neziskovému sektoru na integrační programy pro uprchlíky z Ukrajiny, například na výuku češtiny a na začleňování běženců do komunitního života. Poslancům z bezpečnostního výboru to ve čtvrtek řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Celkovou strategii pro zvládání migrační vlny z Ukrajiny po ruské invazi by měla vláda dostat příští týden a Sněmovna do poloviny dubna. Rakušan míní, že do Česka přicestuje půl milionu až 550.000 uprchlíků.