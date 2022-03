Česko udělilo ukrajinským uprchlíkům téměř 230 tisíc víz, v posledních dnech zájem o registraci klesá

Pražské centrum pro pomoc Ukrajincům v pátek odbavilo 1153 lidí. Je to skoro o tisíc méně než před týdnem. Středisko v Kongresovém centru zajistilo za uplynulý den ubytování pro 138 zájemců, Kvůli nedostatku kapacit našlo 52 z nich zázemí v režimu nouzového přístřeší, většinou v tělocvičnách. K registraci do jiných krajů autobusy odvezly 107 občanů Ukrajiny. Za víc než měsíc od vypuknutí války na Ukrajině evidovalo centrum společné pro hlavní město a Středočeský kraj víc než 56.600 válečných uprchlíků, uvedli na twitteru pražští hasiči. Výrazně méně ukrajinských uprchlíků odbavila i středočeská centra pomoci ukrajinským uprchlíkům v Kutné Hoře, Mladé Boleslavi a Příbrami. Česko udělilo lidem zasaženým ruskou invazí za měsíc od začátku války 230.000 víz. Na cizinecké policii se nahlásilo zhruba 120.000 lidí. Skutečný počet ukrajinských uprchlíků pobývajících v Česku je zřejmě podstatně vyšší. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) do Česka od začátku ruské invaze na Ukrajinu dorazilo téměř 300.000 uprchlíků. Téměř polovinu tvoří děti, čtyři pětiny dospělých jsou ženy.