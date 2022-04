Česko udělilo uprchlíkům od začátku války téměř 300 tisíc víz

Česko udělilo lidem prchajícím před válkou na Ukrajině od počátku invaze téměř 300.000 víz. Po Velikonocích, kdy denní počet udělených víz klesl ke zhruba 1000, v úterý stoupl na 3449 vydaných víz. Údaje na twitteru zveřejnilo ministerstvo vnitra. Většinu uprchlíků v Česku tvoří podle vnitra ženy a děti. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) minulý týden uvedl, že v Česku je nyní přibližně 300.000 Ukrajinců. Počet uprchlíků z Ukrajiny v uplynulých dnech a týdnech polevil, ředitel cizinecké policie Milan Majer členům senátního podvýboru pro vnitřní bezpečnost v úterý řekl, že by se mohl podle jednoho ze scénářů zvýšit na půl milionu v souvislosti s pokračující ruskou agresí na jihu a východě země. Víza Česko vydalo celkem 299.065 lidem. Děti do 15 let se na policii hlásit nemusí.

Ukrajinci prchající před ruskou invazí dostávají víza dočasné ochrany, která jim umožňují v Česku pobývat až rok. Zároveň mají přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání, na trh práce a mají nárok na další asistenci, například při ubytování.