Česko uprchlíkům z Ukrajiny udělilo přes 270 tisíc víz

Počet víz, které Česko udělilo lidem prchajícím před válkou na Ukrajině, přesáhl 270 tisíc. Počet udělených víz v posledních dvou týdnech klesá. Na cizinecké policii, kde se do 30 dnů od příjezdu musí ohlásit lidé starší 15 let, se do čtvrtka zaregistrovalo přes 157 a půl tisíce lidí. Údaje zveřejnilo ministerstvo vnitra na twitteru. Skutečný počet ukrajinských uprchlíků pobývajících v Česku je pravděpodobně vyšší. Už na počátku minulého týdne premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že jich je zhruba 300.000. Nejvíce uprchlíků před válkou je dlouhodobě v Praze. Podle statistik ministerstva vnitra jich k 8. dubnu pobývalo v hlavním městě přes 65 tisíc.

Vláda bude příští týden schvalovat strategii pro zvládnutí migrační vlny, ve stejném týdnu ji plánuje předložit i Sněmovně. Strategie má 13 oblastí, mezi nimi například integraci na trh práce, školství, vnitřní bezpečnost ČR nebo financování.