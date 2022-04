Česko uprchlíkům z Ukrajiny udělilo téměř 277 tisíc víz

Přes 276 tisíc Uprchlíků z Ukrajiny zatím dostalo v Česku speciální vízum. Ve skutečnosti do Česka pravděpodobně uprchlo víc Ukrajinců. Vláda jejich počet odhaduje na 300 tisíc lidí. Mezi uprchlíky je podle posledních údajů 35 % dětí do 15 let. V sobotu udělilo Česko víza víc než dvěma tisícům lidí, kteří prchají před ruskou agresí. Informovalo o tom ministerstvo vnitra. Počet udělených víz v posledních dvou týdnech klesá. Oproti minulé sobotě jich včera bylo asi o 230 míň.

Víza za účelem dočasné ochrany umožňují uprchlíkům žít v Česku až rok. Mají díky tomu přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělávání, trhu práce a stát jim taky nabízí asistenci třeba při hledání ubytování.