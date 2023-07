Česko uspělo v arbitráži se společnostmi ze skupiny Synot, ušetří přes 3,5 miliardy korun

Stát po osmi letech uspěl v mezinárodní arbitráži s kyperskými firmami z české skupiny Synot. Ta požadovala víc než 3,5 miliardy korun - a to kvůli omezení hazardních her. O úspěchu v arbitráži informovalo ministerstvo financí. Firmám ze skupiny Synot konkrétně vadilo zrušení povolení pro provoz videoloterijních terminálů. Se státem kvůli tomu vedly arbitráž od roku 2015. Ministerstvo původně vydávalo od roku 2004 licence na provoz terminálů na dobu až deseti let. Po rozhodnutích Ústavního soudu z let 2011 a 2013 ale začalo povolení rušit, aby vyšlo vstříc obcím, které chtěly hazard na svém území samy regulovat a herny vykázat. Společnosti Synotu pak v arbitráži tvrdily, že se jednalo o nečekanou změnu, která v rozporu s mezinárodními dohodami poškodila investice firem.