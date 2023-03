Česko už jedná s Dniprem o zapojení do poválečné obnovy regionu

Česko už jedná s radnicí města Dnipro či s byznysovými kruhy ohledně zapojení do poválečné obnovy Dněpropetrovské oblasti na Ukrajině. Uvedl to český velvyslanec na Ukrajině Radek Matula. Kromě zaměření na konkrétní region se chce Česká republika také zapojit do rekonstrukce v jednotlivých sektorech, v nichž má know-how a zkušenosti.

"Začínáme se bavit o konkrétních možnostech a sledujeme, monitorujeme potřeby na ukrajinské straně v Dněpropetrovské oblasti. Díváme se, jaké možnosti jsou na naší straně, kde se můžeme do rekonstrukce a do konkrétních projektů zapojit," uvedl Matula. "Snažíme se propojovat i vědecké kapacity, univerzity," doplnil.

Připomněl také, že vláda loni schválila program humanitární, stabilizační, rekonstrukční a hospodářské pomoci Ukrajině, na kterou dá Česko mezi lety 2023 až 2025 každoročně půl miliardy korun. Co se týče sektorové pomoci, zaměřit by se Česko mohlo na energetiku, dopravu a dopravní infrastrukturu, zdravotnictví, ale také na dekontaminaci a odminování zasažených území.