Česko už vydalo přes 316 tisíc víz dočasné ochrany uprchlíkům z Ukrajiny

Česko včera vydalo skoro 1500 víz lidem prchajícím před ruskou invazí na Ukrajinu. Je to zhruba o 700 míň než před týdnem. Na twitteru o tom informovalo ministerstvo vnitra. Od začátku ruské agrese už Česko vydalo celkem přes 316 tisíc víz dočasné ochrany. Cizinecké policii se ohlásilo 204 tisíc lidí. Po příjezdu do Česka se jí musí uprchlíci nahlásit do 3 dnů. Víza dočasné ochrany umožňují uprchlíkům pobývat v Česku až jeden rok. Zároveň díky nim mají přístup k veřejnému zdravotnictví, vzdělání nebo na trh práce.