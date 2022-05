Česko už vydalo ukrajinským uprchlíkům přes 320 tisíc speciálních víz

Česko 1. května vydalo víc než 1 200 speciálních víz lidem prchajícím před válkou na Ukrajině. To je zhruba o 400 víc než před týdnem. Informovalo o tom ministerstvo vnitra. Celkem už od začátku války dostalo tato víza přes 320 tisíc ukrajinských uprchlíků. Cizinecké policii se jich přihlásilo bezmála 210 tisíc. Nově se tam musí Ukrajinci registrovat do tří dnů od příjezdu do Česka. Původně na to měli celý měsíc. Kratší lhůta platí i pro nahlášení změny adresy pobytu. Podrobnější informace uprchlíci najdou jsou na stránkách ministerstva vnitra.

Víza dočasné ochrany umožňují Ukrajincům pobývat v Česku až jeden rok. Zároveň díky nim mají přístup k veřejnému zdravotnictví, vzdělání nebo na trh práce.