Česko uzavře zastupitelské úřady v Užhorodě, Košicích a Přemyšli

Česká republika dnes uzavře zastupitelské úřady v Užhorodě, Košicích a Přemyšli, které po začátku ruské invaze na Ukrajinu převzaly poskytování konzulární pomoci českým občanům. Agendu převezmou zpět české zastupitelské úřady v Kyjevě a Lvově. Do ukrajinské metropole se čeští diplomaté vrátili ve středu, ve Lvově by měli opět pracovat v brzké době, uvedla ve středu mluvčí ministerstva zahraničí Lenka Do. Česko krátce po ruském vpádu na Ukrajinu zřídilo konzulární jednatelství v polské Přemyšli a v Košicích. Do ukrajinského Užhorodu dojížděl malý tým zaměstnanců z Košic. Působili v něm mimo jiné zástupce velvyslance v Kyjevě nebo generální konzul ze Lvova. Na kyjevské ambasádě čeští diplomaté ve středu opět vztyčili státní vlajku. Mluvčí Do k tomu uvedla, že diplomaté se na velvyslanectví vrátili v omezené míře. Ve Lvově má Česká republika generální konzulát. Mnoho zemí včetně Česka své diplomatické mise v Kyjevě uzavřelo v souvislosti s ruským útokem na Ukrajinu, který začal 24. února.