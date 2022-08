Česko v sobotu poprvé po půl roce neudělilo žádné vízum ukrajinským uprchlíkům

Česko v sobotu neudělilo uprchlíkům z Ukrajiny žádné vízum dočasné ochrany. Je to poprvé od únorového začátku ruské invaze na Ukrajinu. V pátek získalo vízum 803 běženců, což je asi o 20 víc než před týdnem. Celkem už víza v tuzemsku dostalo přes 400 tisíc uprchlíků. Vyplývá to z údajů rezortu vnitra. Držitelé dočasných víz můžou v Česku pobývat až rok a mají díky nim přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání nebo na trh práce. V zemi je teď podle dat ze zápisů do škol méně než 300 tisíc Ukrajinců. Někteří se totiž vrací zpět na Ukrajinu nebo odchází do jiných zemí.