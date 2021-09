Česká republika darovala šest tun potravin do Libanonu. Informoval o tom mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek s tím, že dar minulý týden schválila vláda. Potraviny poskytla ze svých skladů Správa státních hmotných rezerv. Potraviny převezla do Libanonu armáda. Podle Pejška dar přispívá ke stabilizaci situace v regionu a předchází humanitárním krizím, které by mohly eskalovat i za hranice regionu. Česko podle něj bude podobně pomáhat i v budoucnu.