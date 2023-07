Česko vydá jednoho z šéfů ruské mafie do USA, odsouhlasil to ministr spravedlnosti

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS v pondělí podepsal souhlas s vydáním takzvaného "vora v zakoně" Polada Omarova do Spojených států. Informaci deníku Právo Českému rozhlasu potvrdil mluvčí resortu spravedlnosti Vladimír Řepka. Blažek tak potvrdil květnové rozhodnutí pražského městského soudu. Čeští policisté zadrželi Gruzínce na začátku letošního roku na základě mezinárodního zatykače, který na něj vypsaly Spojené státy. Od té doby je ve vazbě. Koncem května rozhodl Městský soud v Praze o možnosti vydat Omarova do USA, Gruzie či Kazachstánu. Přípustnost vydání do Spojených států odůvodnil soudce tím, že stíhání v zemi nemá politický charakter, Omarovi navíc nehrozí trest smrti. Podle amerických žalobců měl Omarov mimo jiné plánovat vraždu íránské disidentky Masíh Alínežádové. Policie by ho měla vydat americkým kolegům v řádu několika dnů.

Server investigace.cz v minulosti uvedl, že Omarov je šéfem jedné z větví ruskojazyčné mafie, jenž spolu se svou zločineckou skupinou terorizoval velkou část ázerbájdžánské enklávy v Rusku a Ukrajině.