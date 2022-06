Česko vydalo Ukrajincům přes 368 a půl tisíce víz dočasné ochrany

Česko ve středu vydalo uprchlíkům z Ukrajiny 1008 víz dočasné ochrany, před týdnem to byla necelá tisícovka. Od únorového začátku ruské invaze na Ukrajinu dostalo víza v Česku 368.551 uprchlíků. Údaje dnes ministerstvo vnitra zveřejnilo na twitteru. Někteří uprchlíci ze země odjíždějí, podle posledního vyjádření ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) je nyní v ČR zhruba 300.000 ukrajinských uprchlíků. Vláda na středečním zasedání schválila novelu zákona zvaného lex Ukrajina. Podle ní by měla i po skončení nouzového stavu, který má trvat do 30. června, nadále platit opatření, jež nařizují ministerstvům a správním úřadům vyčlenit objekty pro ubytování ukrajinských uprchlíků. Dál má fungovat i dosavadní registrace uprchlíků. Kabinet Sněmovnu požádal, aby normu projednala ve stavu legislativní nouze.

Podle Rakušana se také rozbíhá evropský registrační systém uprchlíků z Ukrajiny, v příštích dnech se začne načítat objemný balík dat z Polska a Česka. Od evidence si slibuje rychlejší zjišťování duplicit v nahlašování běženců v celé Evropské unii.