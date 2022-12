Česko vydalo ukrajinským uprchlíkům od začátku války přes 467 tisíc víz

Česká republika vydala v uplynulém týdnu ukrajinským uprchlíkům 2360 víz dočasné ochrany. Je to o 189 více než o týden dříve. Od únorového vpádu ruské armády do sousední země Česko vydalo 467.418 dočasných víz. Vyplývá to z údajů ministerstva vnitra. Víza jejím držitelům umožňují přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce.

Cizinecké policii se od začátku bojů přihlásilo téměř 523.000 běženců. Uprchlíci se musejí nahlásit do tří dnů od příjezdu do České republiky. Tuto povinnost nemají děti do 15 let, které tvoří mezi běženci asi třetinu. Zhruba pětina ukrajinských uprchlíků se podle odhadů ministerstva vnitra už z Česka vrátila domů. S nastupující zimou se zase mohou do zahraničí vydat Ukrajinci, které ruské útoky na infrastrukturu připravily o teplo, elektřinu a vodu.

Česká republika přijala ze zemí Evropské unie nejvíc běženců na počet obyvatel.