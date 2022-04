Česko vydalo uprchlíkům z Ukrajiny přes čtvrt milionu víz

Česko uprchlíkům před válkou na Ukrajině vydalo v pátek 2824 víz, od ruského vpádu do země vízum v ČR dostalo 254.537 lidí. Na cizinecké policii se nahlásilo 142.529 příchozích. Děti do 15 let se registrovat nemusí. Nejvíce uprchlíků před válkou je dlouhodobě v Praze. Počet udělených víz ale postupně klesá. Údaje zveřejnilo na svém twitterovém účtu ministerstvo vnitra. Podle OSN z Ukrajiny od začátku ruské invaze 24. února uprchly více než čtyři miliony lidí, zhruba polovina z nich do Polska.