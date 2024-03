Česko vymezí místa pro urychlenou výstavbu větrných elektráren

Výstavba větrných elekráren v Česku by měla být od roku 2026 výrazně rychlejší. Přispět k tomu mají tzv. akcelerační zóny. Tedy předem určená místa, kde bude možné už do roka získat stavební povolení na stavbu elekrárny. Letos v létě by měl být podle ministerstva průmyslu a obchodu přichystaný zákon, díky kterému by akcelerační mohly vznikat. Stát plánuje do roku 2030 navýšit instalovaný výkon větrných elekráren až pětinásobně. K tomu je ale potřeba postavit stovky nových větrných elekráren.