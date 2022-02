Česko vyšle na slovensko-ukrajinskou hranici 50 policistů, požádala o to slovenská policie

Česká republika vyšle na žádost slovenské policie na slovensko-ukrajinskou hranici 50 policistů. Jejich úkolem bude pomáhat při registraci osob překračujících hranici, uvedla to policie na svém twitterovém účtu. Kvůli bezpečnosti nebude policie zveřejňovat detaily o přepravě českého kontingentu. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ČTK řekl, že policisté by měli odjet v úterý. Ministr dříve opakovaně informoval o dohodě se Slovenskem, že na případnou žádost Česko své policisty do sousední země vyšle. Slovenské ministerstvo vnitra v pondělí ČTK informovalo, že požádá unijní agenturu Frontex o pomoc při ochraně své 98 kilometrů dlouhé hranice s Ukrajinou. Bratislava minulý týden vyčlenila 1500 vojáků na pomoc policistům na slovensko-ukrajinské hranici. Od čtvrtka, kdy ruská armáda zaútočila na Ukrajinu, přešlo na Slovensko přes společnou hranici několik desítek tisíc Ukrajinců. Počty každým dnem stoupají a na hraničních přechodech se čeká až 12 hodin, podle slovenské policie odbavování lidí zpomalují kontroly na ukrajinské straně.