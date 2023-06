Česko zatím nebude stahovat diplomaty z Ruska, Čechy před cestami do země varuje

Ministerstvo zahraničí má informace zhruba o 60 českých občanech aktuálně pobývajících v Rusku. Po nedělním večerním jednání krizového štábu to potvrdil ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Všichni jsou podle něj v pořádku. Zaregistrovali se do systému DROZD. Vrchní ředitel Sekce evropské na ministerstvu zahraničních věcí Jaroslav Kurfürst Českému rozhlasu ale řekl, že Čechů se v Rusku může pohybovat víc. „Rusko je opravdu velká země, umím si představit, že těch lidí bude o něco více. Zároveň díky tomu, že Česko přijalo poměrně rychle tvrdé doporučení do Ruska nejezdit, je přítomnost českých občanů v Rusku omezená na minimum. Za tím doporučením stojíme a vyzýváme občany, aby do Ruska v tuto chvíli nejezdili,“ uvedl. Krizový štáb se v neděli shod na tom, že diplomaty zatím Česko z Ruska stahovat nebude.