Česko zavírá letiště ruským leteckým dopravcům, dráhy vypraví zvláštní vlaky

Česko kvůli konfliktu na Ukrajině uzavře v pátek od půlnoci provoz letadlům všech ruských aerolinek. Informoval o tom ministr dopravy Martin Kupka (ODS). „Česko zakáže od dnešní půlnoci přílety a odlety ruských aerolinek na tuzemská letiště,“ řekl Kupka. Opatření česká vláda přijala v součinnosti s Polskem. „Budou to linky, které spojovaly Prahu a Moskvu a Prahu a Petrohrad,” uvedl ministr. Do Moskvy létaly spoje každý den, do Petrohradu méně často. Kupka řekl, že ministerstvo už dva dny nevydává povolení pro nepravidelné lety ruských dopravců. Od dnešní půlnoci tak rozšíří zákaz i pro pravidelné linky. Do Ruska z Česka létají podle letového řádu pražského letiště například také ČSA, pro ně by však zákaz platit neměl. Ministr také připomněl, že sankce EU omezují také na území unie opravy a údržby letadel ruských dopravců. "To znamená jasný signál i z hlediska bezpečnosti," dodal.

Ministr také informoval, že České dráhy vypraví z Bohumína dva zvláštní vlaky do města Przemyśl u polsko-ukrajinské hranice. Jsou určeny pro lidi, kteří se potřebují vrátit na Ukrajinu. V sobotu umožní cestu uprchlíkům z Ukrajiny do Česka. Dráhy už avizovaly, že umožní ukrajinským občanům, kteří se budou chtít vrátit do své vlasti, bezplatnou přepravu ve svých vlacích.