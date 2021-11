Česko zřejmě čeká kvůli vysokému růstu cen mimořádné zvýšení důchodů

Česko zřejmě čeká v příštím roce mimořádné zvýšení důchodů kvůli vysokému růstu cen. Pokud se ceny zvednou o pět a více procent, o stejný díl se má upravit i zásluhová část penze. Vyplývá to ze zákona o důchodovém pojištění. Ministerstvo financí zveřejnilo predikci, podle které by růst cen měl zrychlovat. V prvních měsících roku by se mohl pohybovat kolem sedmi procent. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) ČTK řekla, že s řešením její resort počítá. Počkat musí ale na ekonomické údaje.

Zákon původně počítal s mimořádnou valorizací až tehdy, když ceny porostou o deset procent. Snížení hranice na pět procent před 13 lety prosadil tehdejší ministr práce pravicové vlády Petr Nečas (ODS).