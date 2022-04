Česko zřejmě dodalo Ukrajině starší tanky a bojová vozidla

Česká republika poslala na Ukrajinu více než desítku modernizovaných tanků sovětské výroby T-72M, napsal list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na představitele českého ministerstva obrany. Neoficiální informace, že ČR poslala Ukrajině několik desítek starších tanků T-72 a bojových vozidel pěchoty (BVP), předtím česká armáda ani ministryně obrany Jana Černochová (ODS) nepotvrdily s odůvodněním, že z bezpečnostních důvodů nelze dodávky specifikovat.

Bylo by to poprvé od začátku ruské invaze, co Ukrajině jiná země poskytla tanky, píše WSJ. Za možná ještě významnější označuje zjištění, že ČR i Slovensko zvažují otevřít své vojenské dílny pro "opravy a dovybavování" poškozené ukrajinské techniky. Česko dosud darovalo Ukrajině čelící ruské invazi vojenský materiál v hodnotě skoro jedné miliardy korun.

"Zvídavost je lidská a chápu ty, kdo chtějí zjistit, co na Ukrajinu dodáváme. Promiňte, nemohu vám k tomu říct víc. Zuří tam válka a nebudeme vrahům s písmenem Z nic usnadňovat! Věřte mi, že posíláme ukrajinským přátelům zásadní vojenský materiál. A budeme v tom pokračovat," uvedla dnes na twitteru Černochová.