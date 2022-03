Česko zvažuje, že pošle na Slovensko vojáky na pomoc s migrací

Česká republika zvažuje, že by vyslala Slovensku na pomoc s migrační krizí vojáky, pomáhali by s logistikou. Česká armáda by zemi mohla vypomoct také například stany. Se Slovenskem zároveň Česko jedná o tom, že by velelo vojenskému uskupení, které má posílit přítomnost Severoatlantické aliance na Slovensku. Tato tzv. battlegroup by měla 1500 vojáků, Česko jich nabízí 400. ČTK a České televizi to řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Dodala, že ministerstvo obrany jedná s armádou o další pomoci Ukrajině, poslána by mohla být příští týden. Řekla také, že již dříve česká armáda kvůli krizi na Ukrajině zintenzivnila dohled nad objekty důležitými pro obranu státu. Podle Černochové je uprchlická vlna z Ukrajiny den ode dne větší a Česko se musí připravit na to, že z Ukrajiny mohou odejít až čtyři miliony lidí. Ministerstvo obrany proto jedná se zástupci armády o možnosti vyslání českých vojáků na Slovensko, kde by pomáhali s logistikou. Poslány by také mohly být stany nebo ubytovací buňky.