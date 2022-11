Česko zvýší příspěvek na kosmické programy na 1,6 miliardy korun ročně

Česká republika navýší svůj příspěvek na investice do kosmických programů evropské vesmírné agentury ESA na 62 milionů eur (asi 1,6 miliardy Kč) ročně. Příspěvek, který se proti současnosti zvýší asi o 60 milionů Kč, by měl posílit postavení českých firem v oboru a tím i vesmírné aktivity v zemi. Na tiskové konferenci k zahájení pátého ročníku festivalu kosmických aktivit Czech Space Week v Praze to uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). "Česká republika si je vědoma strategického významu kosmických aktivit pro naši ekonomiku, technologický pokrok i bezpečnost Evropy. Proto je naše aktivní role v ESA tak důležitá. Zároveň představuje velkou příležitost pro naše firmy, které mohou pracovat na špičkových technologických projektech, které svojí komplexností, náročností a celkovými náklady přesahují možnosti samotné České republiky," řekl Kupka. Podle něj navýšení příspěvků na programy ESA posílí kosmické aktivity v zemi, protože investované peníze ESA následně rozděluje podle podílů příspěvků jednotlivých států. Peníze tak podle ministra zamíří k českých firmám v oboru. "Kdybychom to nedokázali navyšovat, omezovala by se možnost českých firem se do projektů zapojit," řekl.