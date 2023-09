Český basketbal zahájil oslavy stého výročí existence

Český basketbal dnes zahájil oslavy 100. výročí organizované činnosti na domácím území. Oslavy odstartovaly na hranici se Slovenskem exhibičními zápasy obou zemí v basketbalu 3x3, organizátoři představili také speciální logo. Jubileum se promítne do celé nadcházející sezony a oslavy vyvrcholí příští rok v červnu. Česká basketbalová federace o tom informovala na svém webu. "Je to logické, protože oslavy odkazují na historii českého, slovenského i československého basketbalu. Více než dvě třetiny stoleté trasy jsme prošli ruku v ruce, a tak i v rámci oslav se budeme vzájemně prolínat, jakkoliv si každá federace ve své zemi pojede vlastní komunikační kampaň," uvedl předseda České basketbalové federace Miroslav Jansta. Výročí se promítne do celého nadcházejícího ročníku. Zmínky o něm budou v nejvyšší mužské či ženské lize, další novinkou budou společné Československé poháry a jejich Final 8 pro mužské i ženské celky. Součástí budou také aktivity na sociálních sítích, plakáty či speciální kolekce.