Český fotbalový úspěch: Plzeň se vrací do Ligy mistrů

Český fotbal má po čase opět důvod k oslavám. Po dvou letech má svého zástupce v elitní Lize mistrů. Poté, co prošla třemi těžkými předkoly bez jediné porážky, si Viktoria Plzeň hlavní fázi nejprestižnější klubové soutěže v Evropě zahraje počtvrté v historii. Slavia Praha a Slovácko postoupily do Evropské konferenční ligy.

Moses Usor a Peter Olayinka se radují, SK Slavia Praha : RKS Raków Częstochowa | Foto: Michal Kamaryt, ČTK

Naposledy hrála Plzeň Ligu mistrů v sezóně 2018/19. Tenkrát narazila ve skupině na Real Madrid, AS Řím a CSKA Moskvu. Vybojovala tam konečné třetí místo a postoupila do Evropské ligy. Letos Viktorii los přisoudil skupinu smrti. Vyzvou Barcelonu, Bayern Mnichov a Inter Milán.

„Hodili Plzeň do jámy lvové; Minule se všichni těšili na Real Madrid... a když to bylo 0:5, tak tlačili čas očima, aby už to skončilo; (Jindřich) Staněk ať si chystá magnetické rukavice, jinudy šance na bod asi nevede; Každý bod bude malý zázrak, na druhou stranu Bílek a spol. neustále dokazují, že mají na zázraky továrnu, tak uvidíme; Ať to dopadne jakkoliv, pro kluky to je určitě obrovská výzva a samozřejmě budeme držet palce; Sice si zahrajete ligu mistrů, ale už teď nemáte šanci postoupit,“ psali fanoušci na sociálních sítích hned po losu základní skupiny C.

FC Barcelona, ​​Los fotbalové Ligy mistrů v Istanbulu | Foto: Emrah Gurel, ČTK/AP

Hráči Viktorie Plzeň ale přijali své soupeře s nadšením. Mají radost, že si zahrají proti nejlepším týmům světa.

„Jsem v šoku, jakou nám los přidělil krásnou skupinu. Chtěli jsme na nějaký pořádný stadion, aby se neopakovalo, kde jsme byli minule. Takže jsem nechtěl Real Madrid, tipoval jsem Paříž. Ale tyto velkokluby jsem fakt nečekal, nádherná skupina. O tom každý fotbalista sní. Zahrát si tam bude něco neuvěřitelného,“ neskrýval nadšení útočník Tomáš Chorý.

Klukovský sen se splnil Janu Sýkorovi, který Barceloně fandí už od mala. „Je to fantazie. Jakmile nalosovali Barcelonu do skupiny C, už jsem chtěl jen tuto skupinu. Takže jsem rád, že to vyšlo. A když k tomu máme ještě Bayern a Inter, je to nádhera,“ přiznal záložník. Radost neskrýval ani další plzeňský záložník, Jan Kopic. „Je to třešnička na dortu. Každý bod bude dobrý, co si budeme povídat,“ konstatoval.

Trenér Bílek

Michal Bílek | Foto: Filip Jandourek, Český rozhlas

Viktoria Plzeň bude v soutěži poprvé bojovat pod vedením trenéra Michala Bílka, který by podle řady fotbalových expertů mohl postup mezi elitu brát jako jistou satisfakci. A to za svoji předchozí kariéru trenéra především národního týmu, kdy byl veřejností za způsob trénování často kritizován.

„Nezažíval jsem po tom národním týmu nejlepší chvíle. Dokonce jsem váhal, jestli ještě jít trénovat, jestli to má vůbec smysl v té atmosféře, která tehdy byla proti mně velmi negativní. Angažmá ve Zlíně mě ale znovu nakoplo, dostal jsem obrovskou chuť a teď to vyvrcholilo takovým báječným úspěchem,“ přiznal.

Přitom, když před více než rokem přebíral Plzeň na pátém místě ligové tabulky, ani ve snu by ho napadlo, že s Viktorií vybojuje účast ve skupině Ligy mistrů. Postup označil za největší úspěch kariéry.

„Zažijeme Ligu mistrů, to opravdu jednoznačně předčilo všechna očekávání. Jsem rád, že můžu trénovat tenhle tým, protože je to banda bojovníků, kteří se nevzdávají. Za takovou práci si Ligu mistrů zaslouží hrát,“ je přesvědčený Bílek.

Finanční injekce

Západočeši si postupem do hlavní fáze nejprestižnější klubové soutěže zajistili také pohádkové peníze. Jistých mají přes 15 a půl milionu eur, tedy zhruba 386 milionu korun. K tomu lze přičíst příjmy z podílu z televizních práv a desetiletého pohárového koeficientu.

Ilustrativní foto: Stuart Miles, FreeDigitalPhotos.net

Celkově ve Štruncových sadech počítají s více než 510 miliony, což podle sportovních analytiků vyřeší ekonomické problémy zadlužené Viktorie Plzeň. Klub totiž na rozdíl od Sparty či Slavie nemá finanční zázemí, nemá žádného mecenáše a tak si jeho majitel Adolf Šádek, aby zabezpečil fungování klubu, musel půjčovat. Díky odměně za postup do základní skupiny evropské soutěže se ale dluhů zbaví.

Deník Sport a server iSport.cz odhadují, že se Šádkovi podaří do konce sezony splatit závazky i naplnit rozpočet na aktuální ročník. Objevily se dokonce i informace, že se schyluje k příchodu nového silného partnera do Viktorie Plzeň.