Český letoun z Aera získal typovou certifikaci a volnou cestu na světové trhy

V Aeru Vodochody pokračuje sériová výroba letounu L-39NG. Získal typovou certifikaci bez omezení pro cvičný proudový letoun, může se proto prodávat do celého světa. Začala jednání s dalšími zákazníky z několika států. První sériově vyrobený stroj má vzlétnout letos, uvedl v tiskové zprávě PR Manager Aera Vodochody Lukáš Hora. Proces získání typové certifikace trval pět let. "Nově získaná typová certifikace bez omezení pro L-39NG potvrzuje, že tento špičkový stroj překonává svého předchůdce. Všichni v Aeru věříme, že L-39NG bude v budoucnu ještě úspěšnější. To je pozitivní zpráva nejen pro Aero, ale pro celý český letecký průmysl, který je do výroby a vývoje L-39NG intenzivně zapojen," uvedl ředitel Aera Vodochody Viktor Sotona.

Český cvičný proudový letoun L-39NG využívá soudobé technologie výroby a moderní vybavení. Avionika letounu je připravena pro výcvik budoucích pilotů letounů čtvrté a páté generace. Součástí letounu je i široké spektrum simulačních technologií včetně připravovaného zapojení do vysoce moderního taktického simulačního centra s cílem zvýšit účinnost výcviku.