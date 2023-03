Český medik, který byl na Donbase vážně zraněn, byl převezen do Kyjeva

Český medik, který byl vážně zraněn na Donbase, byl v úterý převezen do Kyjeva, kde mu poskytuje péči zdravotnický personál. ČTK to řekl mluvčí projektu Phoenix, v rámci kterého medik pomáhal na východní Ukrajině s ošetřováním vojáků na frontě. Kvůli vážnému stavu není v blízké době možný převoz dobrovolníka do Česka. Dobrovolníka zasáhl šrapnel, uvedli dříve zástupci Phoenixu na sociálních sítích. České ministerstvo zahraničí v neděli na dotaz ČTK uvedlo, že aktuální zdravotní stav zraněného jeho převoz do vlasti neumožňuje. To dnes potvrdil také Phoenix. Medikův stav je stabilizovaný, vývoj ale není předvídatelný, poznamenal mluvčí.

O víkendu na Ukrajině padl jiný český dobrovolník, který bojoval na ukrajinské straně. Podle informací ministerstva zahraničí jde o druhý takový případ za poslední rok. O život přišel podle dostupných informací první Čech při bojích s ruskou armádou na Donbase loni v červnu.