Český národní pavilon na EXPO už navštívil více než milion lidí

V neděli odpoledne přišel do pavilonu České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji miliontý návštěvník. Šlo o mladý pár ze Španělska. „Milion návštěvníků byl náš cíl, a nám se ho podařilo dosáhnout vzdor dopadům globální pandemie nemoci covid-19 více než dva týdny před koncem výstavy,” uvedl generální komisař Jiří František Potužník. Carlos Casta a Elisabet Madrigal ze španělského Středozemí do českého pavilonu přišli podle svých slov poté, co se dozvěděli, že hrubý domácí produkt země, kterou před pěti lety navštívili, překonal v přepočtu na obyvatele HDP Španělska. A také proto, že česká expozice stojí na inovativních technologiích.