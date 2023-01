Český pas je "užitečnější" než australský, kanadský či slovenský

S cestovním pasem České republiky lze bez víza vyrazit do 187 zemí, což Česko v aktualizovaném žebříčku společnosti Henley & Partners řadí na sedmou příčku, společně s Belgií, Spojenými státy, Švýcarskem, Norskem a Novým Zélandem. Oproti loňskému roku si český pas polepšil o jedno místo v tabulce, a je tak "užitečnější" než například pasy Austrálie, Kanady, Řecka, pobaltských zemí, Slovenska, Polska či Maďarska. Slovenský pas je stejně jako loni a předloni na desáté pozici, bez víza s ním lze zamířit do 184 zemí. Polsko je na deváté pozici spolu s Maďarskem. Nejlepší v tomto hodnocení je stejně jako loni Japonsko, s jehož pasem lze bez víza cestovat do 193 států. Na konci žebříčku je opět Afghánistán, jehož pas zaručuje bez víza vstup pouze do 27 zemí, stejně jako loni. Žebříček "cestovní svobody" sestavuje společnost Henley & Partners od roku 2006.